На месте заброшенного пустыря появится уютная часовня

Жители поселка «Першино» обратились к депутату Государственной Думы Андрею Барышеву с просьбой помочь в подготовке площадки под строительство новой часовни. Местом для будущей церкви выбрали заброшенный пустырь в Металлургическом районе, который давно нужно было приводить в порядок.

Сказано — сделано! Андрей Барышев оперативно подключился к решению вопроса, помог с оформлением земли и сам пришел на субботник вместе с волонтерами движения «Соцгород» и активистами «Зеленой России».

Конечно, не остались в стороне и жители поселка, а также активисты КТОС «Новое Першино» и совет ветеранов.

Работа закипела дружно — убрали сухостой, очистили от мусора площадку, вывезли ветки. К слову сказать, кроме церкви, на территории планируется построить детскую площадку и установить лавочки для прихожан.

Работы еще предстоит много, но, как говорится, начало положено!