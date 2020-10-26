Банкоматы Райффайзенбанка вошли в пятерку лучших по управлению наличными по версии Markswebb

Рейтинг был составлен в рамка исследования ATM Customer Experience Rank 2020 консалтингового агентства Markswebb и отражает удобство и полноту выполнения операций с наличными. В исследовании приняли участие банкоматы десяти банков.

Общая оценка складывалась из оценок выполнения различных сценариев, каждой из которых присваивался определенный вес. Больше половины веса общей оценки составили задачи, связанные с управлением наличными клиента с дебетовой картой. Треть оценки сформировали задачи погашения задолженностей по кредитным продуктам. Минимальный вес присвоен редким сценариям, например, внесению и снятию наличных без авторизации.

— Хотя популярность цифровых услуг растет, банкоматы по-прежнему остаются востребованными среди наших клиентов. Мы стремимся сделать пользовательсткий опыт максимально комфортным, чтобы клиенты могли проводить весь спектр операций с наличностью через банкомат легко и удобно, — рассказал руководитель группы по развитию устройств самообслуживания Райффайзенбанка Константин Худяков.

В сентябре Райффайзенбанк сообщил о планах обновить сеть банкоматного обслуживания. В августе был завершен пилот устройств-ресайклеров* южнокорейского производителя Hyosung, и планируется, что к концу первого квартала 2021 года 20% банкоматной сети банка будет обновлено за счет таких устройств. Новую модель отличает повышенная надежность за счет использования нового типа модуля распознавания купюр, также они позволяют совершать операции по внесению средств в три раза быстрее и проводить многие операции бесконтактно за счет NFC.

Подробнее о банкоматной сети Райффайзенбанка можно узнать на сайте.

АО «Райффайзенбанк», генеральная лицензия на осуществление банковских операций (17.02.2015).

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