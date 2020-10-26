«Были признаки опьянения»: 23-летний водитель устроил тройное ДТП в Челябинске

Фото: сообщество "Инцидент Челябинск", ВК.

Тройное ДТП произошло в Челябинске в ночь на понедельник, 26 октября, неподалеку от перекрестка улиц Братьев Кашириных и Чичерина. В аварии пострадали молодая девушка и мужчина, сообщает отдел пропаганды ГИБДД города.

— В четвертом часу утра на нерегулируемом перекрестке Volkswagen при выезде со второстепенной дороги столкнулся с двигавшимся по главной Hyundai. После этого Hyundai изменил направление и врезался в автомашину Pontiac, — уточняют в полиции.

При столкновении получили легкие травмы 45-летний водитель Hyundai и его 22-летняя пассажирка. Оба будут лечиться амбулаторно.

На виновника ДТП составили административный протокол. 23-летний водитель Volkswagen находился за рулем с признаками алкогольного опьянения, однако от освидетельствования он отказался.

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