Чтобы не заразиться, маску следует носить правильно. Фото: Мария ЛЕНЦ

На утро понедельника, 26 октября, в Челябинской области официально подтверждены 19 тысяч 511 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки положительный тест на ковид впервые получили 138 человек, в том шестеро школьников.

На лечении остаются 4 тысячи 88 человек.

За прошедшие сутки выписаны 119 человек.

Накануне медики провели 5 тысяч 686 тестов.

Инфографика: коронавирус74.рф.

Печальную статистику по погибшим пополнили еще семь пациентов. Трое из них — 40-летняя женщина, а также 59-летний и 62-летний мужчина — умерли от коронавируса. Еще четыре человека — от тяжелых сопутствующих болезней:

— у 89-летней женщины была хроническая обструктивная болезнь легких и гипертония;

— у 60-летнего пациента — сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность;

— у 80-летней больной — острый инфаркт миокарда, гипертония;

— у 69-летней пациентки — ишемическая кардиомиопатия при атеросклерозе коронарных сосудов, сердечная недостаточность.

Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 604 человека с диагнозом «коронвирус».

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