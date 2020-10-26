Чтобы не заразиться, маску следует носить правильно.
Фото: Мария ЛЕНЦ
На утро понедельника, 26 октября, в Челябинской области официально подтверждены 19 тысяч 511 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки положительный тест на ковид впервые получили 138 человек, в том шестеро школьников.
На лечении остаются 4 тысячи 88 человек.
За прошедшие сутки выписаны 119 человек.
Накануне медики провели 5 тысяч 686 тестов.
Инфографика: коронавирус74.рф.
Печальную статистику по погибшим пополнили еще семь пациентов. Трое из них — 40-летняя женщина, а также 59-летний и 62-летний мужчина — умерли от коронавируса. Еще четыре человека — от тяжелых сопутствующих болезней:
— у 89-летней женщины была хроническая обструктивная болезнь легких и гипертония;
— у 60-летнего пациента — сахарный диабет и легочно-сердечная недостаточность;
— у 80-летней больной — острый инфаркт миокарда, гипертония;
— у 69-летней пациентки — ишемическая кардиомиопатия при атеросклерозе коронарных сосудов, сердечная недостаточность.
Всего с начала пандемии в Челябинской области скончались 604 человека с диагнозом «коронвирус».
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