Половина школьников Челябинска ушли на осенние каникулы

Дети будут отдыхать две недели вместо одной Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Челябинска рассказали, что уже половина школ города ушла на осенние каникулы. По словам заместителя главы города Сергея Авдеева, в ближайшее время отдыхать пойдут ученики оставшихся школ.

— Половина школ города с сегодняшнего дня уходит на каникулы, — заявил Сергей Авдеев. — Остальная часть школ уйдет на каникулы в период с 30 октября по 2 ноября.

Отмечается, что школы, которые учатся по триместровой модели «5+1», уйдут на каникулы досрочно — в ноябре.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Челябинской области Алексей Текслер распорядился увеличить осенние каникулы на одну неделю. Таким образом школьники будут отдыхать целых 14 дней. Такие меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Родители учеников отреагировали на такое решение неоднозначно. Кто-то считает, что это поможет приостановить рост заболеваемости коронавирусом, а другие убеждены, что школьники «будут разносить заразу в торговых центрах».

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