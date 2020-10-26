В Челябинскую область не пустили грузовик с мятым болгарским перцем

Перец везли не в ящиках, а навалом. Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

На прошлой неделе Россельхознадзор два раза за одни сутки не пропустил на Южный Урал машину из Казахстана, которая везла болгарский перец.

— Водитель грузового автомобиля два раза за один день попытался ввезти на территорию Челябинской области продукцию, которая не соответствовала международным требованиям. 18 тонн перца были загружены в машину навалом, что является нарушением закона в области карантина растений, — рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской области Татьяна Нахтигаль.

Около шести часов утра 24 октября грузовик попал в поле зрения ревизоров на автодороге Челябинск-Троицк-Костанай, а в 11 дня он попытался повторно въехать в Россию через пункт пропуска «Бугристое».

Перевозчика оштрафовали. Машина с перцем возвращена на территорию Казахстана.

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