Челябинцам грозит уголовное разбирательство за фиктивную прописку мигрантов

Более ста мигрантов доставили в отделение, шестерых готовят к депортации домой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области прошла массовая проверка общежитий, гостиниц и частных квартир, где живут мигранты. Полиция и Росгвардия нашли более ста нарушителей.

— Проверено более 1600 граждан, в дежурную часть доставлены 124 гражданина. В суды направлены материалы в отношении 6 иностранных граждан, которых необходимо выдворить за пределы РФ, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Также выявлены 15 южноуральцев, которые ставили приезжих на миграционный учет в своих квартирах за деньги. При этом сами мигранты по месту регистрации не проживали, что усложняло контроль над приезжими.

На таких владельцев квартир собираются возбудить уголовные дела за фиктивную регистрацию иностранных граждан. Нарушителям закона грозит крупный штраф (от 100 до 500 тысяч) и даже до трех лет лишения свободы.

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