Челябинца, порезавшего жену в лесу, отпустили под подписку

Конфликт произошел на бытовой почве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полиция завела уголовное дело на 64-летнего мужчину, который вывез свою 33-летнюю жену в лес и нанес несколько ударов ножом в область головы. При этом вред, нанесенный здоровью женщины, квалифицировали как легкий.

— Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 115 «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, — прокомментировали журналисту КП-Челябинск в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как уточнили в полиции, сообщение поступило из больницы. Туда пострадавшая обратилась самостоятельно. Максимальное наказание, которое ему грозит по этой статье — лишение свободы на два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru