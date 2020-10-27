Полетаевский полигон ТБО стал лауреатом всероссийского конкурса по отбору лучших региональных природоохранных практик

За два года существования проект Полигона ТБО не только справился с поставленными задачами по обработке и утилизации отходов в регионе, но и прошел необходимые экологические экспертизы. Фото: Полигон ТБО

Полетаевский Полигон ТБО стал одним из победителей всероссийского конкурса «Надежный партнер — Экология» в номинации «Лучший проект по эффективному обращению с ТКО». Этот конкурс позволяет выявить успешные природоохранные практики и проекты в регионах, чтобы в дальнейшем применить их по всей стране. Всего в конкурсе поучаствовали 274 компании в 26 номинациях.

— Все участники проекта объединены одной благородной целью — повысить качество жизни российских граждан. Одно из основных условий достижений этой цели — наше общее участие в реализации государственной природоохранной политики. Конкурс «Надежный партнер — Экология» несет важную и актуальную миссию — появление лучших природоохранных практик и проектов, направленных на сохранение экологического благополучия нашей страны. Ключевое направление реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды — это национальный проект «Экология». В фокусе нашей работы реформа обращения с отходами и ликвидация объектов накопленного вреда природной среде, повышение качества атмосферного воздуха, очистка водных объектов, а также экологическая модернизация, — говорит заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Румянцев.

Напоминаем, что Полигон ТБО начал работу в 2018 году, когда Челябинск переживал мусорный коллапс из-за закрытия городской свалки. Сейчас все отходы миллионника свозятся в мусоросортировочные комплексы Полигона ТБО, где теперь мусор обрабатывается и отправляется либо на переработку, получая вторую жизнь, либо на технологичное захоронение.

Проект Полигона ТБО был неоднозначно воспринят населением близлежащих населенных пунктов, так как жители всегда с недоверием относятся к строительству подобного рода промышленных объектов. Но за два года существования проект Полигона ТБО не только справился с поставленными задачами по обработке и утилизации отходов в регионе, но и прошел необходимые государственные и экологические экспертизы.

Кроме того, осознавая экологическую ответственность, а также работая над разрешением социальной напряженности в сфере обращения с отходами в регионе, Полигоном ТБО реализуются и поддерживаются различные социальные проекты, в связи с чем, весной 2020 года Полигон ТБО стал победителем конкурса Заксобрания региона «Меняющие мир» в номинации «Благотворительная деятельность коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей».

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