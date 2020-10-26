Из-за сбоев на Госуслугах ГИБДД принимает в порядке живой очереди

В РЭО ГИБДД придется идти лично
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Госавтоинспекция предупредила о техническом сбое на Госуслугах. Так что, если вам срочно нужно поставить на учет машину, получить или заменить права, готовьтесь сидеть в очереди.
— Прием граждан по вопросам предоставления государственных услуг по линии Госавтоинспекции будет осуществляется с использованием систем электронной очереди или в порядке живой очереди, — сообщили в ГИБДД области.
Об устранении технического сбоя сообщат дополнительно.
При посещении РЭО ГИБДД не забудьте маски и печатки. На входе будут измерять температура. В очереди нужно соблюдать социальную дистанцию.
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