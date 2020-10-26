«Сомнительный реферат»: экспертов не устроил документ, регламентирующий обращение с отходами

Схема обращения с отходами на Южном Урале получает негативные отклики: в региональном отделении ОНФ ее назвали «сомнительным рефератом». Как сообщает телеграм-канал «Челябушка», масштабный аналитический документ, над которым трудится областное минэкологии, эксперты считают формальным и несостоятельным. Звучат призывы к пересмотру.

— Может показаться, что общественники вставляют экологическому ведомству палки в колеса, но нет. В схеме содержатся устаревшие, неполные сведения по численности населения в кластерах, объемах накопления отходов, их источниках, составу, точному расположению свалок и т.п., — добавляют авторы «Челябушки». — Пока ждем, чем ответит Минэко, напомним о результатах ошибок в расчетах. Летом мусором были завалены города в горном кластере Челябинской области, карабашский полигон переполнился и ТБО оттуда возят в Полетаево за 150 километров, а с наступлением сезона дождей подъездные пути к некоторым свалкам попросту размыло.

Кстати, чиновники уже ответили на критику. Первый заместитель министра экологии региона Яна Куприкова заявила, что все ремарки экоактивистов по проекту будут учтены. Свод всех замечаний и предложений опубликуют на сайте минэкологии к 30 октября.