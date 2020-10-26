Каждая пятая койка в стационарах Челябинской области занята ковидными пациентами

Каждый пятый пациент в больнице - ковидный. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинской области, как и по всей России, примерно 20% всего больничного фонда занято ковидными пациентами. Об этом во время традиционного вечернего брифинга с журналистами заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— На 26 октября в больницах Челябинской области для коронавирусных пациентов работают 6 тысяч 179 коек на базе 27 медицинских организаций. Последние 25 были развернуты в ГКБ № 3 города Миасса. А в ноябре откроется полноценная ковидная база в городской больнице Южноуральска. Она рассчитана на поток больных, идущих из Троицка. Самостоятельно Троицк с ними уже не справляется, — рассказала Ирина Гехт.

Из-за большого потока коронавирусных пациентов больные другого профиля жалуются на то, что сейчас невозможно добиться плановой госпитализации в больницу.

— С пациентами, у которых обострились хронические заболевания, нужно вести индивидуальную работу. Амбулаторное звено должно маршрутизировать таких людей, — заявила Ирина Гехт.

Ранее Ирина Гехт рассказала, законно ли выписывать из больниц пациентов с положительным ПЦР-тестом на коронавирус и остаточной пневмонией.

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