Из-за метели в Челябинской области увеличили количество экипажей ДПС

В ГИБДД проясят водителей быть аккуратнее на дорогах в непогоду Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Из-за непогоды на автодороги Челябинской области вывели дополнительные наряды ГИБДД, которые будут следить за ситуацией на дороге, в случае ее ухудшения помогать водителям и обеспечивать бесперебойную работу снегоуборочной техники. Также увеличено количество экипажей ДПС в Челябинске и Магнитогорске.

— Во всех муниципальных образованиях области сотрудники ГИБДД несут службу в усиленном режиме, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинской области. — Госавтоинспекция напоминает, что тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге может возрастать в разы и заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов.

Региональное МЧС предупреждает о том, что во вторник, 27 октября, сохранится сильный мокрый снег, метель и порывы ветра до 25 м/с, возможны отложения морковного снега, гололедица на дорогах и гололед проводах.

Телефон служб: 101,112.

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