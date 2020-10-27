Девочке из Челябинской области, ножом ударившей подругу, предъявили обвинение

Конфликт между девочками перетек в поножовщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственный комитет предъявил обвинение 15-летней девочке, которая ножом ударила свою сверстницу. Как сообщает следствие, вечером 24 октября в селе Русская Теча Красноармейского района девочки повздорили, после чего одна из них схватилась за нож. 14-летнюю пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

— 15-летней девушке предъявлено обвинение по (ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ «Покушение на совершение убийства», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР Челябинской области Владимир Шишков.

Сейчас нападавшую девушку задержали. Сегодня в 15:00 в Красноармейском районном суде будет заседание, на котором решится вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, инцидент случился в минувшую субботу в поселке Челябинской области. После этого прокуратура решила проверить школу, в которой учатся обе девочки.

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