Куда челябинцам нельзя без маски с 28 октября 2020: новые правила озвучил Роспотребнадзор

Без маски теперь нельзя.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Со среды, 28 октября, в России, в том числе и на Южном Урале, вводится новый ряд ограничений, связанных с ростом числа заболевших коронавирусом, сообщает сайт kp.ru.
Согласно свежему постановлению Роспотребнадзора, маска становится обязательной во всех местах массового пребывания, а также в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах. При этом местом массового пребывания людей считается любое пространство, где одновременно могут находиться больше 50 человек.
Также с 28 октября в России, и в том числе в Челябинской области, запрещены зрелищно-развлекательные мероприятия с подачей питания с 23.00 часов вечера до шести часов утра.
Кроме того, Роспотребнадзор требует усилить дезинфекцию общественных мест, в том числе дезинфекцию салонов общественного транспорта. И увеличить объем тестирования россиян на ковид.
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