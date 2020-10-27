Беременная умерла в коридоре женской консультации в Челябинской области

Погибшая работала в школе и занималась с чужими детьми при копейском храме. Фото: vk.com/pokrovkop.

Следственный комитет проверяет обстоятельства гибели 23-летней жительницы Копейска, которая скончалась накануне. Известно, что женщина пришла на прием в женскую консультацию, но неожиданно почувствовала себя плохо.

— Пациентке стало плохо в коридоре. Доктора поликлиники и родильного дома пытались оказать женщине первую помощь, тут же на вызов подъехала скорая. Но спасти беременную не удалось, — говорят о событиях понедельника в городской больнице.

Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза. Она назовет причину гибели женщины. Трагический случай также взял на контроль минздрав Челябинской области.

Известно, что погибшая работала педагогом в 13-й школе Копейска. По выходным она занималась с чужими детьми в воскресной школе при Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Копейске. Увы, у женщины было больное сердце.

— Эта тяжелая утрата станет для нас еще одним печальным напоминанием о том, что нужно всеми силами беречь своих родных, проводить больше времени с теми, кого любишь, спешить сделать как можно больше добра, — замечают в храме.

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