«Мерзкий вандализм»: челябинские вандалы подняли баллончик с краской на памятник Курчатову

Вандалы решили «украсить» памятник Курчатову, опираясь на свой вкус и возможности. Фото: Юрий Латышев
Вандалы снова разукрасили многострадальный памятник Курчатову. В очередной раз на это обратил внимание челябинский краевед Юрий Латышев. Гневный пост с фото-доказательствами он выложил на своей странице в соцсети.
— Мерзкий вандализм, дошедший до уголовного преступления — 243 ст. УК РФ — повреждение объекта культурного наследия — результат бездействия администрации Котовой, беспомощности и равнодушия полиции, а также оголтелой поддержки некоторыми СМИ «развлечений» на территории памятника Курчатова, — написал Юрий Латышев.
Фото: Юрий Латышев
В прошлом месяце «малолетние вандалы», так назвал подростков краевед, написали на постаменте маркерами «True Love». Тогда Юрий Латышев предложил защитникам скейтеров взять в руки тряпки и отмыть памятник.
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