Депутаты Курганской области запретили продавать зажигалки без паспорта

В Курганской области запретили продавать зажигалки несовершеннолетним Фото: Евгения ГУСЕВА

В Курганской области депутаты приняли закон, который запрещает продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, несовершеннолетним. Теперь без паспорта купить обычную зажигалку нельзя.

— Проект закона был разработан прокуратурой области в связи со сложившейся негативной тенденцией к употреблению несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа в целях достижения эффекта токсикологического опьянения, — рассказали в пресс-службе Думы Курганской области.

Также для тех, кто нарушает новой закон предусмотрены санкции: штраф от двух до четырех тысяч рублей для граждан, для должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс., и до 50 тыс. рублей для юрлиц.

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