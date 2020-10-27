«Очень страшно, когда умирают в таком молодом возрасте»: погиб один из самых молодых кандидатов в губернаторы Челябинской области

Сегодня стало известно о смерти Станислава Артемова. Фото: t.me/Лебедев LIVE

Сегодня, 27 октября, скончался один из самых молодых кандидатов в губернаторы Челябинской области Станислав Артемов. На пост он выдвигался в 2019 году.

— Сегодня в 33 года умер мой хороший знакомый, друг — Стас. Пусть земля ему будет пухом... Очень страшно, когда в таком молодом возрасте умирают люди от болезней, — сообщил в своем телеграм-канале общественник Александр Лебедев.

Он уточнил, что смерть Станислава Артемова не связана с COVID-19.

— Насколько мне известно, не от коронавируса, — ответил Александр Лебедев журналисту КП-Челябинск.

Также у покойного остались жена и трехлетний ребенок.

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