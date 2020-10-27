Опросить бы всех: общественники выделили главные мысли из большого интервью Текслера журналистам

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Накануне губернатор Челябинской области дал развернутое интервью нашим коллегам из «Коммерсанта». Так Алексей Текслер подвел черту под определенным сроком на посту главы региона.

Авторы городского телеграм-канал «Челябушка» выделили основные высказывания Алексея Текслера.

Челябинск не относится к категории деградирующих, однако молодежь уезжает отсюда, в том числе из-за проблемы экологии. Проблему предполагается закрыть, попутно поддерживая тренд на развитие города.

Самой недофинансированной сферой до смены губернатора в 2019-м была дорожная. Поддержка муниципалитетов по ремонту дорог, кроме Челябинска и Магнитогорска, составляла ноль рублей, а уже через год — полмиллиарда.

Южный Урал лишь на 25 позиции в общероссийском рейтинге инвестиционного климата. Чтобы подняться, власти должны разобраться с административными барьерами и просто общаться с предпринимателями.

ТОСЭР нуждаются в перезагрузке, поэтому появилась инициатива продления льготного периода для резидентов еще на пару лет. С инвесторами станет легче, ведь они заинтересованы в льготах.

— Интервью серийное, журналисты задумали опросить всех губернаторов, — добавляют авторы «Челябушки». — Неплохо бы сравнить, у кого как дела.