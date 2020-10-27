Поликлиники Челябинска проверят после жалоб пациентов на огромные очереди

Фото: Архив КП.

В истории с гиперочередями в челябинских поликлиниках решили искать крайних: региональное министерство здравоохранения создает специальную комиссию для проверки медицинских учреждений первичного звена, сообщает телеграм-канал «Челябушка».

— И без оценки ревизоров ясно, что рабочий процесс в поликлиниках организован на два с минусом и не то, что заторможен — у него паралич. Разумеется, дело и в нагрузке, которая в последний месяц возросла в десятки раз, а некоторые коридоры, прямо скажем, не созданы для ожидания запредельного числа пациентов. У вас большая плотность и не разведены потоки? На вас жалуются посетители? Тогда мы идем к вам! — добавляют авторы «Челябушки».

Между тем корреспондент «КП-Челябинск» прошелся по поликлиникам, на которые поступало больше всего жалоб от читателей и сделал фотоподборку самых длинных очередей.