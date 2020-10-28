ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей в режиме онлайн

В ЮУрГУ состоится первый в этом учебном году День открытых дверей. В соответствии с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора, мероприятие пройдет в режиме онлайн.

Уже в это воскресенье, 1 ноября, абитуриенты узнают новую и интересную информацию о том, что их ждет во время приемной кампании 2021 года.

В 12:00 ректор ЮУрГУ Александр Шестаков расскажет о перспективах развития университета и его инновациях.

Затем ответственный секретарь Приемной комиссии вуза Александр Губарев представит новые правила приема в 2021 году, уделив особое внимание изменениям, произошедшим со вступительными испытаниями и начислением дополнительных баллов за индивидуальные достижения.

Во время эфира будет работать чат, куда можно написать все свои вопросы по приему в университет.

— Мы также расскажем информацию, которая будет особенно интересна иногородним и иностранным абитуриентам — возможностях нашего Студенческого городка, — рассказала заместитель проректора по учебной работе Юлия Болотина. — После общего Дня открытых дверей мы, по традиции, приглашаем старшеклассников и их родителей на встречи с представителями институтов и высших школ в прямом эфире.

В 13:00 на различных онлайн-платформах выступят директора и ведущие педагоги всех 10 институтов и высших школ ЮУрГУ. Повторный эфир состоится в 14:00. Так у абитуриентов будет возможность послушать выступления о нескольких направлениях обучения, которые им интересны больше всего.

Ждем вас 1 ноября на Дне открытых дверей в прямом эфире!

Ссылка на трансляцию.

Susu.ru (официальный сайт ЮУрГУ);

Abit.susu.ru (сайт для абитуриентов ЮУрГУ);

ВКонтакте (официальная группа);

ВКонтакте (официальная группа для абитуриентов);

Телеграм-канал «ЮУрГУ NEWS».