ЮУрГУ приглашает на День открытых дверей в режиме онлайн

В ЮУрГУ состоится первый в этом учебном году День открытых дверей. В соответствии с эпидемиологической обстановкой и требованиями Роспотребнадзора, мероприятие пройдет в режиме онлайн.
Уже в это воскресенье, 1 ноября, абитуриенты узнают новую и интересную информацию о том, что их ждет во время приемной кампании 2021 года.
В 12:00 ректор ЮУрГУ Александр Шестаков расскажет о перспективах развития университета и его инновациях.
Затем ответственный секретарь Приемной комиссии вуза Александр Губарев представит новые правила приема в 2021 году, уделив особое внимание изменениям, произошедшим со вступительными испытаниями и начислением дополнительных баллов за индивидуальные достижения.
Во время эфира будет работать чат, куда можно написать все свои вопросы по приему в университет.
— Мы также расскажем информацию, которая будет особенно интересна иногородним и иностранным абитуриентам — возможностях нашего Студенческого городка, — рассказала заместитель проректора по учебной работе Юлия Болотина. — После общего Дня открытых дверей мы, по традиции, приглашаем старшеклассников и их родителей на встречи с представителями институтов и высших школ в прямом эфире.
В 13:00 на различных онлайн-платформах выступят директора и ведущие педагоги всех 10 институтов и высших школ ЮУрГУ. Повторный эфир состоится в 14:00. Так у абитуриентов будет возможность послушать выступления о нескольких направлениях обучения, которые им интересны больше всего.
Ждем вас 1 ноября на Дне открытых дверей в прямом эфире!
Susu.ru (официальный сайт ЮУрГУ);
Abit.susu.ru (сайт для абитуриентов ЮУрГУ);
ВКонтакте (официальная группа);
ВКонтакте (официальная группа для абитуриентов);