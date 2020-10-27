«Любая инфекция очень опасна»: мама собирает деньги для иммунотерапии онкобольной дочери из Магнитогорска

Фото: Искорка Фонд

Мама четырехлетней Сони Барашовой из Магнитогорска, у которой нашли онкологию, Анна собирает деньги для прохождения иммунотерапии. Процедура должна снизить риски рецидива и помочь организму добить раковые клетки.

— Дочке очень тяжело жить в больничных стенах, мечтает о детских площадках, друзьях. Хочет вернуться в детский сад, но ей нельзя ,так как иммунитет слишком низкий и любая инфекция очень опасна, — рассказала Анна Барашова.

Напомним, из-за коронавируса Соня осталась без очень важного лекарства. Спустя долгих четыре месяца она все-таки получила препарат и смогла начать лечение.

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