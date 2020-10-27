Пострадали три ребенка: на трассе в Челябинской области из-за метели столкнулись две иномарки

Водитель Skoda не справился с управлением. Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

Сегодня, 27 октября, на 60 км автодороги Челябинск-Троицк столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали дети.

40-летний водитель Skoda не справился с управлением во время метели, из-за чего машину занесло, и он оказался на встречке. Тут его «встретил» Hyundai, за рулем которого сидел 37-летний мужчина.

— В результате ДТП три несовершеннолетних пассажира (15 лет, 8 лет и 6 лет) автомобиля Hyundai Solaris получили травмы и были госпитализированы, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Челябинской области.

Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку, чтобы восстановить обстоятельства аварии.

Фото: пресс-служба ГИБДД Челябинской области

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