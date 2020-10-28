Учителя в Челябинске получат новую доплату за классное руководство

Надбавки учителя получат с 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинские учителя будут получать еще одно вознаграждение за классное руководство в 5000 рублей. Такое решение одобрили депутаты городской думы на тринадцатом заседании которое состоялось накануне.

— Начиная с 1 сентября 2020 года педагоги получат данную стимулирующую выплату дополнительно к уже существующим надбавкам за классное руководство. Также будут увеличены стимулирующие надбавки по итогам работы учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу учебных учреждений, — сообщили в гордуме.

Напомним, доплаты классным руководителям в январе поручил ввести Владимир Путин, выступая с ежегодным обращением к парламенту.

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