ЧМК осваивает производство новой металлопродукции

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») освоил 37 новых видов продукции с начала года: проката, ленты и фасонных профилей.

На комбинате начали выпускать прокат из нового сплава ЧС129-ИД. Он относится к особо прочным и не боится коррозии. Предназначен для использования в энергетическом машиностроении.

Также на ЧМК произвели холоднокатаный прокат из трех сплавов, которые ранее не использовались при рулонной технологии изготовления листов. Рулоны листового проката обладают большей прочностью и равномерной нагрузкой на лист по всей его длине.

ЧМК освоил производство холоднокатаной сварочной ленты из стали высокой прочности, которая находит применение в строительстве объектов энергетики.

Продолжается расширение линейки фасонных профилей рельсобалочного стана. С начала 2020 года здесь освоили 31 позицию особо прочных двутавровых балок и швеллеров. Они применяются для строительства мостов.

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