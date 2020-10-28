Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 28 октября составляет 19 804 человека. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На утро вторника, 28 октября, в Челябинской области выявлены 19 804 случая заражения коронавирусом — плюс 148 новых. Среди заболевших один школьник.

За прошедшие сутки выписаны из больниц 28 пациентов. Всего с начала пандемии вылечились 14 839 человек. На лечении остаются 4 302 южноуральца.

Ковид унес жизни еще трех жителей области. Непосредственно от коронавируса умер 65-летний мужчина. Также не стало двух женщин 81 и 82 лет, у обеих были серьезные хронические заболевания. Всего от коронавируса умерли 621 южноуралец.

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