В Челябинской области появится система-близнец прямой линии с президентом Путиным

У жителей Челябинской области появится система связи с региональной властью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В федеральном министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в формате видеоконференцсвязи прошло совещание по вопросу исполнения поручения президента России по созданию и работе Центров управления регионов (ЦУР). Слово по ситуации в УрФО было предоставлено помощникам полпреда президента в округе Николая Цуканова — Максиму Федосееву и Евгению Гурарию.

К 1 декабря все регионы нашей страны должны запустить работу Центров управления субъектами. У глав областей появится механизм по оперативной работе с обращениями и предложениями граждан. ЦУР эксперты сравнивают с «прямой линией», когда россияне общаются с главой государства. Только этот канал коммуникации будет работать постоянно.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании ЦУР 30 июня 2020 года. Важный вопрос — на его контроле.

Среди регионов УрФО лидеры в разработке новой системы признаны ЯНАО (вопрос решен на 871 %) и Челябинская область (степень готовности — 80 %). Курган отчитался о готовности в 78 %, Тюмень — 76 %, ХМАО — 75 %. У свердловчан важный вопрос решен на 65 %.

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