В Челябинской области бизнес жалуется на бумажную бюрократию

Губернатор требует отказаться от устаревших форм общения чиновников и предпринимателей. Меньше бумажных документов, больше "цифры"! Фото: gubernator74.ru

Глава региона собрал экономический блок правительства на совещание по инвестклимату на Южном Урале. Анализировались результаты Национального рейтинга состояния деловой среды и перспективам улучшения качества инвестиционной деятельности.

Как сообщает пресс-служба губернатора, по поручению Алексея Текслера в регионе дет процесс по инвестиционной перезагрузке. Работа над улучшением показателей Национального рейтинга должна стать частью этой задачи. По поручению главы региона разработана «дорожная карта» по улучшению инвестклимата на 2020-2021гг.

— Мы должны перезапустить серьезный инвестиционный процесс, понимая, что эти решения необходимо принимать сейчас, когда экономический кризис влияет на ситуацию в экономике, кто сильнее выйдет из этого процесса, те территории, регионы и страны будут в лидерах дальнейшего роста, — сказал глава региона.

Чрезвычайно важен показатель «самочувствия» бизнеса. И, по словам Текслера, в этом вопросе есть над чем работать.

Членам экономического блока губернатор указал на то, что работа чиновников на местах идет по старинке. Переговоры и решения затягиваются из-за огромного бумажного оборота. Текслер подчеркнул: надо переходить на цифровое оказание государственных услуг, где нет участия чиновника с точки зрения «прийти принять бумажку». Это важное направление, которое надо иметь в виду.

По итогам заседания глава области поручил выполнить все пункты «дорожной карты». Предстоит усилить работу с респондентами (предприниматели, эксперты, участвующие в опросе), получателями услуг, по опросным показателям. Активизировать работу по оптимизации бизнес-процессов оказания государственных (муниципальных) услуг, в том числе в электронном виде.

Контроль поручен минэкономразвития области.

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