В Челябинске строят хоккейный корт в честь олимпийских чемпионов Макарова, Старикова и Бабинова

Сейчас под корт расчищают площадку, а потом поставят свет и борта. Фото: Юрий Чехлатый.

В Ленинском районе Челябинска уже в этом году появится новый хоккейный корт. Площадка будет дворовой, но по-своему знаковой. Корт решили назвать «Три Сергея» в честь олимпийских чемпионов Сергея Макарова, Сергея Старикова и Сергея Бабинова, которые начинали свою спортивную карьеру в Челябинске, в Ленинском.

Корт уже начали возводить во дворе дома по улице Масленникова, 13. Сегодня здесь уже есть небольшое футбольное поле, где занимается дворовая команда ребят. Зимой его заливают, и мальчишки становятся на коньки. Занятия для юных спортсменов бесплатно проводит тренер Юрий Чехлатый. Он и выбил строительство нового корта.

— Учиться играть в хоккей о дворе сможет каждый. Из самых сильных детей создадим команду, которая будет защищать честь Челябинска на всероссийском турнире дворовых команд «Золотая шайба». История трех Сергеев напомнит нашим мальчишкам, что любой ребенок с рабочей окраины может достичь высот, — рассказал КП-Челябинск дворовый тренер Юрий Чехлатый.

Хоккейный корт возьмет на баланс муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный город». Это значит, жильцам окрестных домов не придется платить за воду и свет, а все занятия с детьми будут бесплатные.

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