В Челябинске потерялась 12-летняя София Аникеева

София пропала 22 октября.
Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространяет ориентировку о поиске ребенка. 12-летняя София Аникеева пропала вечером 22 октября. Девочка ушла из дома в Металлургическом районе, и больше ее никто не видел.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.
Была одета в розовую горнолыжную куртку с черными и белыми вставками, ярко-красный спортивный костюм, розовые кроссовки.
Если вы видели Софию, позвоните по телефону 8-800-700-54-52, отряд «Лиза Алерт», или инфоргам поиска Алене 89517821640, Татьяне 89525196010.
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