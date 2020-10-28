В Челябинске потерялась 12-летняя София Аникеева

София пропала 22 октября.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» распространяет ориентировку о поиске ребенка. 12-летняя София Аникеева пропала вечером 22 октября. Девочка ушла из дома в Металлургическом районе, и больше ее никто не видел.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темно-каштановые, глаза карие.

Была одета в розовую горнолыжную куртку с черными и белыми вставками, ярко-красный спортивный костюм, розовые кроссовки.

Если вы видели Софию, позвоните по телефону 8-800-700-54-52, отряд «Лиза Алерт», или инфоргам поиска Алене 89517821640, Татьяне 89525196010.

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