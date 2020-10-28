Челябинская область получит более семи миллиардов на развитие медицины в селах и малых городах

Медицину Челябинской области поддержат деньгами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 28 октября, на брифинге, посвященном ситуации с коронавирусной инфекцией первый заместитель губернатора Ирина Гехт сообщила, что министерством здравоохранения Челябинской области на федеральном уровне защищен проект программы развития первичного звена здравоохранения. На строительство, капитальную реконструкцию зданий, оснащение их современным оборудованием, покупку медицинского транспорта область получит более 7,1 млрд руб.

— Будет строить поликлиники в Аргаяше, Миньяре, Миасском, Нязепетровске. В следующем году займемся проектированием, а на стройплощадки зайдем в 2022-м, — сказала Гехт.

Программа чрезвычайно важная: в течение долгих лет средства в «провинциальную» медицину не вкладывались. Губернатор Алексей Текслер поручил сместить акценты на учреждения здравоохранения первичного звена.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru