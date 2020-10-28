Власти Челябинской области прокомментировали идею закрытия ночных клубов и круглосуточных ресторанов

Рестораны продолжают работать ночью. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со среды, 28 октября, федеральный Роспотребнадзор ввел новые жесткие ограничения по коронавирусу. Масочный режим в России стал обязательным: теперь в общественных местах непременно следует носить маску. А заведения общепита, которые работают ночью, рекомендовано закрывать. Но решение о закрытии должны принимать региональные власти.

— Мы провели определенное исследование, а также опрос предпринимателей, в заведениях которых подают еду в ночное время, и на данный момент решили воздержаться от принятия таких мер, — рассказала на вечернем брифинге для журналистов первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Вместо этого в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима, который и без того на территории Челябинской области считается обязательным.

Также, по словам Гехт, в ближайшее время волонтеры снова начнут раздавать бесплатные маски, чтобы популяризировать это средство защиты среди населения.

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