В аптеках Челябинска резко упала цена на лекарство от коронавируса «Коронавир»

Цены в аптеках разнятся в несколько сотен - ищите ту, что дешевле. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Препарат для лечения коронавируса «Коронавиров» резко подешевел в Челябинской области. Вместо 12 тысяч рублей аптеки просят теперь около семи тысяч рублей за одну упаковку. Цены поползли вниз в связи с тем, что минздрав региона начал усиленно проверять ценники на жизненно-важные препараты.

— На лекарства, которые входят в перечень жизненно-важных препаратов, существует предельная наценка, которую нельзя превышать. «Коронавир» вошел в этот список, и аптеки вынуждены снизить цену, — объяснила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

В то же время Гехт пояснила, что государство не может регулировать цены на те препараты, которые не входят в перечень жизненно-важных. Но люди могут самостоятельно сравнить цены в различных аптечных сетях и выбрать приемлемый ценник. В качестве примера Гехт привела один из антибиотиков. В одной аптеке он стоит тысячу с небольшим , а в другой — больше полутора тысяч.

— В данном случае рычагов влияния у нас нет, но мы сможем формировать общественное мнение, — заявила Ирина Гехт.

Власти планируют рейды по местным аптекам, чтобы помочь населению разобраться, где торговая сеть предлагает адекватные цены, а где их немыслимо завышают.

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