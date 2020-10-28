Машина с кислородными баллонами, направлявшаяся из Челябинска в Курган, застряла в крупной пробке на трассе

Сотрудники ГИБДД сопроводили машину с кислородными баллонами в Курган. Фото: пресс-служба ГИБДД Курганской области

Вечером во вторник, 27 октября, на дороге «Иртыш» образовался затор, в котором застряло 200 машин. Движение встало во всех направлениях. В район поселка Логовушка направили экипажи ДПС, которые «вручную» начали восстанавливать трафик. Ближе к полуночи сотрудники ГИБДД узнали, что в пробке застряла машина с кислородными баллонами, которые везут из Челябинска в курганскую инфекционную больницу.

— Препарат с нетерпением ожидали врачи и больные госпиталя, в котором борются с новой коронавирусной инфекцией. Не теряя времени, автоинспекторы начали поиски среди сотен машин КАМАЗа с ценным грузом, — рассказали в пресс-службе ГИБДД Курганской области.

Машину нашли и сопроводили в Курган, где больные получили необходимую помощь.

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