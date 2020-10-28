В Челябинской области создадут единый центр чтения КТ-снимков

Читать снимки с КТ собираются в одном месте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Бороться с коронавирусом властям Челябинской области помогает опыт Москвы и других регионов России. Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказала, какие новшества готов перенять Южный Урал.

Прежде всего, речь идет о создании единого центра чтения КТ-снимков. Наличие такой структуры поможет убить двух зайцев. Во-первых, спорные результаты уже не придется повторно перепроверять у врачей из Челябинска. А многим территориям не придется экстренно обучать медиков этому ремеслу, — пояснила Ирина Гехт.

Также на Южном Урале хотят создать единую диспетчерскую для приема звонков по линии скорой помощи. Это поможет более оперативно перераспределять кареты скорой и маршрутизировать пациентов.

Также первый вице-губернатор не исключила, что в Челябинской области по примеру Москвы могут блокировать транспортные карты пенсионеров. Пожилые люди входят в группу риска по заражению коронавирусом и другими ОРВИ, поэтому в эти дни им лучше оставаться дома.