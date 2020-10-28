Власти Челябинской области готовы рекультивировать свалку в Карабаше

Глава Челябинской области завил о готовности приступить к рекультивации свалки в Карабаше. Фото: gubernator74.ru

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев провел совещание с главами регионов в формате ВКС по нацпроекту «Экология».

Губернатор Челябинской области сообщил, что на Южном Урале для снижения влияния на воздух заключены четырехсторонние соглашения между региональным правительством, Минприроды РФ, Росприроднадзором и 15 промпредприятиями. Цена вопроса по 78 природоохранным мероприятиям — 50 млрд руб.

По разработанному региональному экологическому стандарту соглашения заключаются со всеми предприятиями в регионе. Уже подключились еще 17 промышленников. Готов комплекс природоохранных действий на 8 млрд рублей. До конца года еще 13 соглашений будет заключено.

Для мониторинга окружающей среды в области развивается система наблюдения. Данные, полученные с помощью стационарных и мобильных постов будут стекаться в единый Центр сбора и обработки.

Еще одна сеть, сигнальная, — это 95 постов в Челябинске и 29 в Магнитогорске с более простыми датчиками, которые в режиме онлайн будут передавать информацию о загрязнении воздуха.

Активную стадию переживает рекультивация городской свалки в Челябинске. Работа завершится в 2021 г. Проектируется рекультивация свалок в Миассе, Златоусте, Карталах, Троицке и Верхнем Уфалее.

Область готова начать рекультивацию свалки в Карабаше. Проект готов к включению в реестр минприроды РФ для получения средств по программе «Чистая страна». Фактически готова госэкспертиза проектно-сметной документации.