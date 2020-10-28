В Челябинской области время ожидания скорой для прохождения КТ сократилось в два раза Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области сократили время ожидания скорой помощи для прохождения КТ. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, теперь в среднем медики приезжают за час и 26 минут, минимальное время ожидания — всего 10 минут.

Также сегодня, 28 октября, сделали рекордное количество обследований — 1760 компьютерных топографий. Замминистра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова отметила, что такого результата удалось добиться, благодаря привлечению всех имеющихся средств. Ранее скорая могла стоять в очереди по 5-7 часов максимально. Сейчас это цифра сократилась до трех часов.

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