Челябинский «Трактор» уверенно одержал третью подряд победу

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу черно-белых. Фото: ХК «Трактор»

Перед началом матча болельщики тревожились. Дело в том, что из-за коронавируса уже несколько клубов КХЛ объявили о том, что матчи чемпионата на их домашних площадках будут временно проходить без зрителей – «Авангард», «Витязь» и «Куньлунь РС» (Московская область) и «Автомобилист» (Екатеринбург). «Трактор» не объявил «карантин» и поэтому билеты на сегодняшний, 28 октября матч с «Торпедо» и на грядущий 30-го – с рижским «Динамо» доступны для болельщиков.

Напомним, на домашние матчи «Трактора» руководство клуба приняло решение — заполняемость зрительских секторов на арене не должна превышать 50%. Зрители на трибунах должны рассаживаться два через два, чтобы соблюдалась социальная дистанция в 1,5 метра.

В сегодняшнем матче с нижегородским «Торпедо» зрители «наболелись» от души: к началу второго периода «Трактор» сумел забросить в ворота гостей три безответные шайбы. Поочередно отличились Оберг (четвертая шайба в сезоне), Косов (3) и Огурцов (2). Два последних поочередно огорчили голкипера нижегородцев на старте второй 20-минутки.

На пятой минуте третьего периода торпедовцы отыграли одну шайбу. Но за четыре минуты до финальной сирены Игорь Полыгалов открывает счет заброшенным шайбам в этом сезоне, делая счет 4:1. Такой результат сохранился до конца матча. Это уже третья подряд победа черно-белых, учитывая две предыдущих успешных игры «медведей» в Хабаровске с «Амуром»

30 октября в Челябинске «Трактор» сыграет с рижским «Динамо», начало в 19:00.

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