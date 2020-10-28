Испытание выдержали достойно: общественники похвалили мэрию за своевременную уборку снега с улиц Челябинска

Фото: Миндортранс Челябинской области

Метель, прошедшая в Челябинске накануне, не парализовала движение на улицах города. На уборку снега оперативно вывели более 150 единиц спецтехники и более 200 рабочих. Действия дорожников положительно оценили общественники и рядовые челябинцы.

— Испытание первым в сезоне ударом снежной стихии дорожные власти Челябинска и области выдержали достойно. Надо отдать должное: техники и бригад было в достатке, выходили без пинков, чистили до упора. Вот что бывает, когда в едином порыве сливаются миндор, ГИБДД и чиновники из блока городского хозяйства, — пишут авторы городского телеграм-канал «Челябушка». — О том, что испытание выдержали, можно судить даже по отсутствию разгромных публикаций в СМИ. Кажется, это приятный результат смены подхода к организации уборки и схемы взаимодействия с подрядчиками. Напомним, с января от монополистов в содержании дорог избавились, контракты делят на лоты и раздают разным компаниям. В общем, согласны, все было гладко, если не брать во внимание готовность техники на 53% (добить 47% обещают до ноября) и пары случаев укладки асфальта в снег.

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