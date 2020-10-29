Южноуральцы могут задать свои вопросы по газоснабжению в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»

Как, не выходя из дома, решить все вопросы, связанные с газоснабжением? Можно ли виртуально опломбировать приборы учета или заключить договор в режиме онлайн?

В пятницу, 30 октября, на эти и другие вопросы слушателей в прямом эфире радио «Комсомольская правда» 95,3 FM ответит начальник управления по работе с населением«НОВАТЭК-Челябинск» Вера Мосеева.

Абоненты компании с каждым годом становятся более мобильными: 120 тысяч пользователей имеют Личный кабинет, почти 40 тысяч — Мобильное приложение и 66 тысяч абонентов не получают бумажные квитанции.

Переход весной на дистанционную работу и необходимость соблюдения изоляции способствовали еще большему развитию удаленного обслуживания абонентов «НОВАТЭК-Челябинск». Некоторая часть привычных функций компании была переведена исключительно в онлайн-каналы.

Если у вас есть вопросы по заключению договора на поставку газа, опломбировки газовых счетчиков или абонентскому обслуживанию, задайте их в прямом эфире.

Включайте радио «Комсомольская правда» 30 октября в 8.00 (95,3 FM — в Челябинске; 89,8 FM — в Миассе; 89,3 FM — в Златоусте).

Эфир также можно послушать онлайн.

Новости компаний.