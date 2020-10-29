Минздрав Челябинской области проверил жалобу акушерки из «красной зоны», заболевшей коронавирусом

Девушка записала видео обращение в Instagram Фото: instagram.com/elizavetasuvorova Фото: Валентина ВАГАНОВА

Минздрав Челябинской области проверил жалобу акушерки Елизаветы Суворовой, работавшей в одной из ковидных баз. Выяснилось, что девушке неправильно назначили и выписали лекарства, также не были заполнены все разделы карточки пациента. Отмечается, что заведующий отделения не проконтролировал работу своих ординаторов, а что касается колл-центр поликлиники, то и здесь замечена недостаточная организация.

— По результатам проверки подготовлен перечень конкретных шагов для руководства лечебного учреждения по улучшению ситуации, есть и рекомендации по привлечению к дисциплинарной ответственности отдельных сотрудников, — сообщили в Министерстве здравоохранения по Челябинской области.

О результатах уже доложили губернатору региона Алексею Текслеру, который поручил разобраться в ситуации.

Напомним, челябинская акушерка Елизавета Суворова выставила в своем Instagram гневное видеообращение, в котором раскритиковала работу медиков, не оказавших ей помощь, когда она заболела. Ролик молниеносно набрал десятки тысяч просмотров и стал предметом для обсуждения в сети.

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