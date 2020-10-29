Южноуральцы ежедневно толпятся в больничных очередях Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Минздрав Челябинской области опубликовал свежую статистику по коронавирусу. На 29 октября в регионе зафиксировано 19 955 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезни нашли еще у 151 южноуралец, 2 из которых — школьники. Из больничных палат выписала 46 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 14 902 человека. Еще 4 383 заболевших остаются под присмотром специалистов.

Коронавирус продолжает уносить жизни людей. За прошедние сутки умерли шесть человек, у которых был диагностирован COVID-19: 4 мужчины 77, 48, 73 и 71 лет, а также две женщины 70 и 82 лет. Все они умерли непосредственно от вируса, а еще у одной 82-летней женщины ковид был сопутствующим, смерть наступила по другим причинам:

— сахарный диабет, атеросклероз аорты и коронарных артерий (ковид сопутствующий).

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