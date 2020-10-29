Первая в истории Челябинска оборудованная снегосвалка начала свою работу

За прошедшую ночь вывезли больше двух тысяч кубов снега Фото: пресс-служба администрации Челябинска

Городские рабочие начали вывозить снег с челябинских дорог на новую оборудованную снегосвалку. Как сообщают в пресс-службе администрации, она является первой в истории города. В этом году мэр Наталья Котова заключила контракт на ее создание и последующую рекультивацию.

В пресс-службе добавили, что в Челябинске изменен подход к уборке снега, теперь приходится больше задействовать технику.

— Задача подрядчиков — не топить снег реагентами, как это делалось в предыдущие годы, а чистить механически. Соответственно, количество снежно-ледяных масс, вывозимое на полигон, существенно увеличилось, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, появление специализированной снегосвалки стало возможным только благодаря прокуратуре и судам. Общественники пожаловались на мэрию, что неорганизованная снегосвалка на Бродокалмакском тракте под Челябинском каждую весну топит деревья и ближайший частный сектор. Тогда администрация должна была исправить ситуацию, но ничего не сделала. В дело вмешалась прокуратура, которая обязала городские власти создать оборудованную снегосвалку.

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