Tele2 расширила зону покрытия сети в Челябинске за 9 месяцев 2020 года

Фото: предоставлено Tele2

В 2020 году оператор увеличил количество базовых станций стандарта 4G в регионе на 9,3%. За этот период объем потребляемого трафика в Челябинской области вырос на 40%. В топ-5 городов и районов региона по потребляемому объёму трафика вошли Челябинск, Магнитогорск, Миасс, Копейск и Златоуст.

Мобильный оператор также выделил основные инфраструктурные проекты 2020 года. Сеть Tele2 модернизирована на 50% базовых станций в Челябинской области. Новые объекты связи появились в поселках Мирный и Петровский Красноармейского района, нескольких районах Челябинска, в том числе новом микрорайоне «Вишневая горка», «Парковый», ТРК «Космос», Магнитогорска и Миасса. А также в деревнях Селяева (Аргаяшский район), Шишминка (Октябрьский район), селах Морозкино (Троицкий район), Таукаево (Красноармейский район) и Воронино Пластовского района.

Сергей Корабельников, технический директор челябинского филиала Tele2:

«Мы не останавливаемся на достигнутом и планомерно продолжаем расширять покрытие сети в регионе, чтобы абоненты могли активно пользоваться мобильным интернетом и онлайн-сервисами там, где они находятся. На сегодняшний день связью стандарта 4G обеспечены 98,3% жителей региона, голосовой связью – 99,1%, 3G – 94,1%».

В 2019 году связь появилась в 14 новых населенных пунктах: поселках Ук, Гумбейский, Урал, Новопокровский, Тюбеляс, Новоянгелька, Калиновский, Цвиллинга, Мичуринский, селах Ларино, Радиомайка, Дробышево и Маслово, а также в деревне Булатово. Также в 2019 году оператор обеспечил связь на ГЛЦ Евразия (г. Куса) и ТРК «Тетрис» в Магнитогорске.

Материал предоставлен компанией Tele2