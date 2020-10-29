В Курганской области пассажирским автобусам разрешили снова выезжать на трассы

Непогода ушла с дорог Зауралья
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сегодня в полдень сняли ограничение движения пассажирских автобусов на территории Курганской области. Об этом сообщили в региональной ГИБДД.
— Введенное 26 октября временное ограничение для движения пассажирского транспорта на автомобильных дорогах общего пользования федерального, регионального и межмуниципального значения снято полностью, — сообщили в Управлении ГИБДД по Курганской области.
Напомним, ограничить движение 26 октября пришлось в связи с погодными условиями. На территории Курганской области в большом объеме выпал снег, была плохая видимость, а трассы стали скользкими из-за раскатанных осадков.
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