«Сознательность поднялась с подбородка до носа»: эпидемиолог о ситуации с коронавирусом в Челябинской области

Носить маску на носу не удобно, но именно через нос чаще проникают вирусы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коэффициент распространения коронавируса в Челябинской области не превышает 1,5. Если никак не регулировать этот процесс, будет 4-5.

— При этом мы можем снизить этот показатель до 1 и даже до 0,8, — отметил заместитель министра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.

По статистике, 80% зараженных переносят коронавирус легко. 20% — в виде пневмонии, из которых 5% — тяжелые.

Снизить риск распространения коронавируса помогает соблюдение таких мер как ношение маски, социальная дистанция. Главный внештатный эпидемиолог минздрава Александр Выгоняйлов назвал основные места, где челябинцы рискуют подхватить заразу.

— Недавно у меня спросили, поднялась ли сознательность граждан. Поднялась с подбородка до носа, вместе с масками, — шутит Александр Выгоняйлов. — Причем, маски эти были куплены еще весной. Кроме того, человек поднимает ее грязными руками. А ведь вирус проникает не только через рот, но и через нос.

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