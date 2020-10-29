В Челябинске окончены поиски 12-летней школьницы

С девочкой все в порядке. Фото: Лиза Алерт

В Челябинске завершились поиски 12-летней девочки, которая пропала в Металлургическом районе 22 октября. Она вышла из дома, и больше ее никто не видел. Девочку искали родственники, полиция и волонтеры.

— Найдена, жива, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Где был ребенок, и где его нашли, поисковики не уточняют.

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