В Челябинске окончены поиски 12-летней школьницы

С девочкой все в порядке. Фото: Лиза Алерт
В Челябинске завершились поиски 12-летней девочки, которая пропала в Металлургическом районе 22 октября. Она вышла из дома, и больше ее никто не видел. Девочку искали родственники, полиция и волонтеры.
— Найдена, жива, — сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Где был ребенок, и где его нашли, поисковики не уточняют.
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