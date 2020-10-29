Челябинская рок-группа «Шуга» выпустит первый альбом за 28 лет

Челябинская рок-группа «Шуга»

30 октября челябинская рок-группа «Шуга» выпустит альбом «В самом русском море...» Несмотря на то, что группа существует уже почти 30 лет, это первый альбом в их карьере. Релиз запланирован на всех цифровых платформах, а самые ярые фанаты смогут купить CD-диск в качестве сувенира.

— Наша команда сегодня находится в отличной форме, готова крепкая концертная программа, — рассказал лидер группы Алексей Баранников. — Очень хочется зажечь и на разных фестивалях, и там, где есть наша публика, готовая слушать полюбившиеся песни.

Обложка альбома «В самом русском море...»

Южноуральцам группа знакома с конца 90-х. Тогда их хиты «Уроки чистописания» и «Межсезонье» крутили на местных радиостанциях, коллектив часто мелькал на различных фестивалях, им удалось даже съездить с гастролями во Францию. Однако до студийных записей группа никак не могла добраться, и только сейчас представит свой альбом. Его можно окрестить сборником лучших песен группы, поскольку там будут и проверенные хиты, и совсем новые треки.

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