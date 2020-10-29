В копейской больнице, где у мужчины проглядели рак легких, сломались флюорографы

В больнице приостановили плановое обследование
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В горбольнице №1 Копейска накрылось сразу два аппарата для проведения флюорографии. Из-за поломки в медучреждении приостановили плановое обследование.
— В связи с технической неисправностью оборудования временно не работают флюорографические кабинеты, расположенные по адресу ул. Борьбы 34 и ул. Гастелло,1а. Проведение флюорографического обследования с профилактической целью в виду неисправности оборудования временно приостановлено! — сказано на сайте медучреждения.
С пятницы, 30 октября, пациентов, чтобы исключить пневмонию, будут отправлять на рентген.
Кстати, именно в горбольнице №1 проходил флюорографию копейчанин Александр Бобняк, скончавшийся от рака легких. Болезнь развивалась в течение 5-6 лет, но местные врачи упорно ее не замечали.
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